"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Европлана на уровне 1200 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Европлана" на уровне 1200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года. За отчетный период компания закупила и передала в лизинг около 28600 единиц автотранспорта и техники на сумму 124,3 млрд руб. с НДС. В первом полугодии количество лизинговых сделок выросло на 25% г/г, а общее число сделок достигло 636000. Мы позитивно оцениваем результаты и сохраняем наш таргет в 1200 рублей за акцию", - пишут эксперты.

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