"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1803 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Северсталь" представила нейтральные финансовые результаты за 2-й квартал 2024 года, - отмечает эксперт. - Несмотря на падение выплавки вследствие ремонтных работ, продажи стальной продукции остались на прошлогоднем уровне, а выручка показала значительный рост, в том числе благодаря консолидации результатов А ГРУПП. В то же время EBITDA "Северстали" во 2-м квартале 2024 года. продемонстрировала снижение, что стало следствием роста себестоимости сляба и более низкой маржинальности недавно приобретенного дистрибуционного бизнеса. По итогам 1-го полугодия 2024 года совокупный дивиденд компании составил 69,4 руб. на акцию. На наш взгляд, благодаря высвобождению оборотного капитала выплата "Северстали" во 2П24 может вырасти до 80 руб. на акцию".

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