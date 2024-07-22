Инвестбанк "Синара" обновил оценку акций представителей российского финсектора

Бумага Прежняя целевая цена Текущая цена Новая целевая цена Потенциал роста Прежняя рекомендация Новая рекомендация Сбербанк 360 291 355 22% покупать покупать МосБиржа 265 231 285 23% покупать покупать "ТКС Холдинг" 3800 2740 3700 35% покупать покупать БСПБ 320 366 380 4% держать держать ВТБ 175 96,5 155 61% покупать покупать

Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций представителей российского финансового сектора, сообщается в обзоре инвестбанка. "В 1П24 российские банки продолжили наращивать кредитный портфель, демонстрируя высокую рентабельность, - пишут аналитики. - Дальнейшее ужесточение подходов ЦБ РФ может ее несколько уменьшить и осложнить рост, но мы ожидаем, что финансовые позиции банков останутся сильными, с учетом позитивной экономической динамики и необходимости финансирования изменений. Нам по-прежнему нравится "Московская Биржа", которая выиграет от более продолжительного периода высоких процентных ставок". Поскольку наряду с ростом стоимости капитала (до 20,3% в модели инвестбанка) повышение ставок внесло заметный вклад в прогноз доходов "МосБиржи", аналитики повысили целевую цену по ее бумагам до 285 руб/акцию. По их оценкам, "МосБиржа" сейчас торгуется по мультипликатору Р/Е 2024П на уровне 6,7, что достаточно привлекательно для компании, продолжающей активно наращивать бизнес. Эксперты инвестбанка понизили целевую цену по акциям Сбербанка на 1,4% до 355 руб., но по-прежнему позитивно смотрят на компанию, которая выстраивает бизнес, ориентируясь на долгосрочные взаимоотношения с клиентом. Дальнейшему росту прибыли, по их оценке, способствует отдача от технологических инвестиций, а также преимущества в стоимости фондирования и запасе капитала. Целевая цена акций ВТБ снижена на 11% до 0,031 руб. за бумагу или 155 руб. после завершения обратного сплита ввиду более заметного, чем ожидалось, давления на ключевые доходы, повышения ставки налога и удорожания капитала. Больший, чем прогнозировалось, рост процентных ставок, по мнению стратегов инвестбанка "Синара", может дополнительно негативно сказаться на маржинальности. Вместе с тем акции Банка ВТБ торгуются с дисконтом к справедливой стоимости. "Мы снизили целевую цену по акциям "ТКС Холдинга" до 3700 руб/шт. на фоне удорожания стоимости капитала, - указывают аналитики. - Вместе с тем мы не меняем рейтинга "покупать" по акциям этого быстрорастущего технологического финансового холдинга. Катализаторы роста: стратегия интеграции Росбанка; возобновление выплаты дивидендов; хорошие результаты за 1П24. Вероятные риски: макроэкономические; регуляторные; корпоративного управления". Стратеги повысили целевую цену по бумагам банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) до 380 руб./акцию на конец года, но по-прежнему нейтрально смотрят на компанию с учетом повышения котировок с начала года и текущей оценки акций по P/BV 2024П на уровне 0,8. Рентабельность капитала БСПБ превзошла их ожидания и послужила причиной повышения прогнозов. Дивдоходность на ближайшие 12 месяцев составит 13%, из которых половина - до конца года, отмечается в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.