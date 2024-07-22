"Финам" подтверждает рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" и целевую цену на уровне 4,77 рубля c потенциалом роста на 25%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России "Интер РАО" остается интересной инвестидеей по двум причинам, - отмечают аналитики. - Во-первых, внушительная чистая денежная позиция (508,4 млрд руб. на I квартал 2024 года, 127% от рыночной капитализации) позволяет энергохолдингу зарабатывать на высоких процентных ставках. По итогам I квартала 2024 года процентные доходы выросли на 135,6% (г/г), что помогло "Интер РАО" нарастить чистую прибыль на 17,6% (г/г) даже в условиях снижения операционной прибыли. Во-вторых, на фоне уверенного роста доходностей ОФЗ увеличиваются платежи по объектам ДПМ, что позитивно влияет на выручку "Интер РАО".

В то же время выгодное положение компании в условиях высоких процентных ставок в экономике пока не находит отражение в существенном увеличении дивидендов, указывают эксперты. Скорее всего, огромная денежная кубышка будет потрачена на инвестпрограмму, а также на сделки M&A в рамках стратегии по диверсификации источников дохода компании, полагают они. В этих условиях норма выплат акционерам в ближайшие годы, вероятно, останется на низком уровне в 25%, что сократит потенциал роста дивидендной доходности бумаг "Интер РАО".

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