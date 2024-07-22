Инвестбанк "Синара" обновил оценку акций российских ритейлеров

Компания Прежняя целевая цена Новая целевая цена Потенциал роста Прежняя рекомендация Новая рекомендация Магнит 7500* 7300 25% держать покупать Лента 810 1130 11% держать держать М.Видео 240 180 30% держать покупать Fix Price 420 340 63% покупать покупать X5 Retail Group 3100 2800 - держать -

Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций российских ритейлеров, сообщается в обзоре инвестбанка. Целевые цены снижены с учетом повышения ключевой ставки и ставки налога на прибыль. Своим фаворитом в секторе аналитики по-прежнему называют Fix Price. "Лидирующий в сегменте фиксированных цен, размер которого может утроиться в среднесрочной перспективе, этот российский ретейлер показывает высокую операционную эффективность благодаря не отягощенной активами и хорошо приспособленной для масштабирования бизнес-модели, при этом показатели рентабельности существенно превышают средние по отрасли. Редомициляция в Казахстан может способствовать решению ряда вопросов, в частности, упростить выплату дивидендов", - отмечают они. "Магнит", в свою очередь, тоже демонстрирует быстрый рост выручки и хорошую рентабельность. Благодаря масштабу и оптимальному сочетанию форматов компания, вероятно, продолжит расти лучше рынка розничной торговли продуктами питания в целом, полагают аналитики банка. Финансовые показатели X5 Retail Group также достаточно высоки, отмечается в обзоре. Ритейлер находится в процессе корпоративной реструктуризации в соответствии с законом об ЭЗО, поэтому сейчас акции не обращаются на Московской Бирже. Начало торгов бумагами российской операционной компании ожидается в сентябре-октябре. Ведущую российскую сеть по продаже электроники и бытовой техники "М.видео", на взгляд экспертов, ждет растущая конкуренция со стороны онлайн-сегмента. Неопределенные макроэкономические условия и волатильность валютных курсов создают дополнительные риски для инвестиционной истории "М.видео". Наконец, у компании высокая долговая нагрузка, которая может потребовать дополнительного финансирования путем выпуска новых акций. Говоря о "Ленте", аналитики подчеркивают, что после приобретения в прошлом году сети "Монетка" ретейлер смог значительно улучшить финансовые показатели в 4К23 и 1К24. Тем не менее они считают, что сегмент гипермаркетов (в котором "Лента" выступает лидером и на который у нее по-прежнему приходится около 60% продаж) менее перспективен, так как часть покупательского трафика из этого сегмента перетекает в активно развивающийся онлайн-ритейл. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):* Целевая цена до публикации стратегии на 3К24. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.