ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% на заседании 26 июля - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых на заседании 26 июля, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Несмотря на некоторое замедление инфляции в июне, рост цен в июле возобновился, что не оставляет шанса ЦБ кроме как поднять ставку на заседании 26 июля, - пишет эксперт. - В базовом сценарии мы ожидаем поднятие ставки на 2 пп до 18%. Однако, если индекс потребительских цен к дате заседания продолжит рост выше прогноза, то не исключено, что ЦБ будет вынужден пойти на увеличение ключевой ставки с большим шагом".

Рост ключевой ставки, в целом, оказывает охлаждающий эффект на фондовый рынок, однако, по мнению Тимошенко, очень важна риторика ЦБ. "Если это, условно, последнее повышение перед разворотом цикла высоких ставок и далее следует со всеми оговорками ожидать снижение ставки, то это будет позитивно воспринято рынком, - считает эксперт. - Если же последует риторика, что вероятны и следующие повышения ставки, то это будет явно негативный сигнал для перспектив фондового рынка в свете сохраняющейся неопределённости".

На сегодняшний день в сложившихся обстоятельствах решение по ставке, хоть и имеет ограниченный эффект на курс рубля, но, на взгляд Тимошенко, остается одним из факторов его поддержки. Рост ставки безусловно окажет повышательное давление на кредитно-депозитные ставки, но кривая ставок, опять же, будет зависеть от риторики регулятора и ожиданий участников рынка - насколько долго продлится период высоких ставок. Так или иначе, рынок уже заложил рост ставки до 18% как минимум в свои краткосрочные продукты, считает аналитик.

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