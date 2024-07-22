Вероятно временное укрепление рубля на текущей неделе - УК "Первая"

Вероятно временное укрепление рубля на текущей неделе, полагает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"На прошедшей неделе курс рубля оставался относительно стабильным и находился в коридоре 11,95-12,1 руб. за юань и 87,8-88,7 руб. за доллар США. В результате официальные курсы иностранных валют по итогам недели изменились к рублю лишь незначительно: курс доллара США вырос на 0,3%, юаня - на 0,5%. В ближайшее время рубль может временно укрепиться из-за подготовки к налоговому периоду и повышения ключевой ставки Банком России, ожидаемого на заседании 26 июля. Привлекательность рублевых сбережений в подобных условиях остается высокой, а динамика импорта сдержанной, что вместе с высокими ценами на нефть поддерживает позиции рубля. На неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-88,5 руб., курс юаня - 11,5-12 руб.", - пишет эксперт.

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