.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 170 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 июля 2024 года 14:04
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 170 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" на 6% (со 180 до 170 рублей за штуку) после дивидендной отсечки, подтвердив при этом позитивную оценку бумаг с учетом избыточной доходности 35%, сообщается в материале аналитиков. "20 июля прошла дата закрытия реестра по выплате дивидендов в объеме 26,8 млрд руб. Дивиденды составили 11,27 руб. на акцию, это вторая выплата за 2023 год. Первая выплата за 9М23 составила 15 млрд руб. (6,32 руб. на акцию). Мы снизили нашу целевую цену на скорректированную выплату, в результате округления новая целевая цена составила 170 рублей. Сохраняем "позитивный" взгляд на бумаги "Совкомфлота", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 июля 2024 года 19:03
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1803 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Северсталь" представила нейтральные финансовые результаты за 2-й квартал 2024 года, - отмечает эксперт. - Несмотря на... читать дальше
.22 июля 2024 года 18:31
"Финам" подтверждает рейтинг акций ENN Energy и CLP Group на уровне "покупать" с целевой ценой HKD82 и HKD76,2 за штуку соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. По оценке экспертов, потенциал роста акций ENN Energy составляет 37%, акций CLP Group - 16% с текущих... читать дальше
.22 июля 2024 года 18:02
Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций представителей российского финансового сектора, сообщается в обзоре инвестбанка. "В 1П24 российские банки продолжили наращивать кредитный портфель, демонстрируя высокую рентабельность, - пишут аналитики. - Дальнейшее... читать дальше
.22 июля 2024 года 17:37
Сценарии повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 17% или на 18% равновероятны, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "К началу текущей недели большинство участников рынка ожидало повышение ключевой ставки ЦБ на 200 б.п. - до 18%... читать дальше
.22 июля 2024 года 16:59
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для расписок "РусАгро" с целевой ценой 1700 рублей за бумагу на фоне вероятных позитивных новостей о продвижении процесса переезда в российскую юрисдикцию, сообщается в комментарии аналитиков. "Агрохолдинг "РусАгро" опубликовал нейтральные... читать дальше
.22 июля 2024 года 16:23
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" и целевую цену на уровне 4,77 рубля c потенциалом роста на 25%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России "Интер РАО" остается интересной инвестидеей по двум... читать дальше
.22 июля 2024 года 15:51
Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций российских ритейлеров, сообщается в обзоре инвестбанка. Целевые цены снижены с учетом повышения ключевой ставки и ставки налога на прибыль. Своим фаворитом в секторе аналитики по-прежнему называют Fix Price.... читать дальше
.22 июля 2024 года 13:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,63%, стоп-приказ: 273,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент опубликовал сокращенную... читать дальше
.22 июля 2024 года 13:21
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 1950 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина. "Северсталь" представила финансовые результаты за 2К24, оказавшиеся на уровне наших и рыночных прогнозов, а также объявила... читать дальше
.22 июля 2024 года 12:54
"Финам" понизил рейтинг акций T-Mobile US Inc. с "держать" до "продавать" и прогнозную стоимость до $136,19 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 25,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "T-Mobile является ведущим провайдером сети 5G в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.