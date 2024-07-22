"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 170 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" на 6% (со 180 до 170 рублей за штуку) после дивидендной отсечки, подтвердив при этом позитивную оценку бумаг с учетом избыточной доходности 35%, сообщается в материале аналитиков.

"20 июля прошла дата закрытия реестра по выплате дивидендов в объеме 26,8 млрд руб. Дивиденды составили 11,27 руб. на акцию, это вторая выплата за 2023 год. Первая выплата за 9М23 составила 15 млрд руб. (6,32 руб. на акцию). Мы снизили нашу целевую цену на скорректированную выплату, в результате округления новая целевая цена составила 170 рублей. Сохраняем "позитивный" взгляд на бумаги "Совкомфлота", - указывают эксперты инвесткомпании.

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