"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 329 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,63%, стоп-приказ: 273,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликовал сокращенную финансовую отчетность по РСБУ за июнь. Банк в июне заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (рост на 1,1% г/г), в целом за полугодие прибыль составила 768,7 млрд руб. (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%. За июнь банк привлек от населения депозиты на 900 млрд руб. Сбербанка удается сохранить рентабельность капитала на высоком уровне. Согласно консенсус-прогнозу, его прибыль по итогам 2024 года может составить около 1,6 трлн руб." - отмечают аналитики.

"Идея под закрытие дивгэпа. "Стоп-лосс" лучше поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 273,5 руб. риск на портфель составит 0,64%", - указывают в "Финаме".

Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.

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