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22 июля 2024 года 12:07
Курс пары юань/рубль может опуститься к уровню 11,75 на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары юань/рубль может опуститься к нижней границе диапазона 11,75-12,25 руб. за юань на текущей неделе, экспортеры могут нарастить продажу валютной выручки в рамках налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты считают, что у котировок нефти марки Brent есть потенциал к коррекционному росту в сторону $85 за баррель, если экономическая статистика на неделе не преподнесет неприятных сюрпризов. Аналитики также отмечают, что для российского рынка главным событием недели будет заседание Банка России в пятницу, 26 июля. "На нем ключевая ставка должна быть повышена, под вопросом лишь шаг этого повышения. Пока наиболее вероятным сценарием видится рост до 18% годовых, но до принятия решения регулятор еще сможет оценить июньские данные по промышленному производству и последние до заседания недельные цифры по инфляции", - указывают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/НЕФТЬ/СТАВКА-ВАЛЮТА/ЦБ-АНАЛИТИКА
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