Целевой диапазон курса рубля на начало недели - 11,7-11,9 руб. за юань - ПСБ

Целевой диапазон курса пары юань/рубль на начало текущей недели составляет 11,7-11,9 руб. за юань, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Неспособность основных валют подрасти отражает по-прежнему слабый спрос, сдерживаемый неразрешенной проблемой с прохождением трансграничных платежей, и, как следствие, инфраструктурными рисками (опасениями по прекращению биржевых торгов юанями). В ближайшее время ждать какие-то улучшений на стороне спроса пока не приходится. По моим оценкам, учитывая активизацию предложения со стороны экспортеров, естественную в условиях приближения налоговых выплат (29 июля), рубль на текущей неделе будет тяготеть к укреплению к юаню, ближайшей целью которого видится отметка 11,5 руб., район минимумов конца июня. Целевым диапазоном на начало недели по курсу юаня видим диапазон 11,7-11,9 руб." - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.