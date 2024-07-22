Акции Делимобиль в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Рост стоимости автомобилей и устаревание парка стимулируют людей чаще использовать услуги каршеринга, что способствует постепенной смене отношения к собственности от владения к аренде, формируя тем самым положительную среду для роста рынка каршеринга, на котором "Делимобиль" занимает ведущие позиции. Компания демонстрирует рост числа активных пользователей и хороший уровень дифференциации клиентов по всем возрастным группам, - отмечают эксперты "Газпромбанк Инвестиций". - Эмитент активно занимается развитием своей сети сервисного обслуживания автомобилей и IT-решений для сервисной поддержки, что должно способствовать снижению расходов и увеличению эффективности всех процессов обслуживания машин, повышая рентабельность компании в целом. Исходя из текущих рыночных котировок, мы полагаем, что акции справедливо оценены рынком".

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