Рубль может закрепиться на уровне около 11,9 руб. за юань в понедельник - SberCIB

Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться около уровня в 11,9 руб. за юань на торгах в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль на текущей неделе будет укрепляться довольно сильно и устойчиво. Его должны поддержать продажи валюты экспортерами - их ждет выплата налогов и дивидендов. А еще - ожидания повышения ключевой ставки и жесткая риторика Центробанка", - указывают эксперты в комментарии.

Доходности гособлигаций в понедельник могут быть стабильны, однако на неделе активность продавцов на рынке российского госдолга может вырасти на фоне приближения заседания Банка России, отмечают в SberCIB.

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