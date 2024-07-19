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19 июля 2024 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $230 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 5,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на продолжающийся бум вокруг ИИ, в целом ситуация в мировой полупроводниковой отрасли остается не самой благоприятной, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - На этом фоне последние финансовые результаты Applied Materials выглядели довольно скромно. Однако мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бизнес компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, будет и далее оставаться бенефициаром. В то же время акции Applied Materials, мы считаем, сейчас близки к своей справедливой оценке, и наш взгляд на них остается нейтральным". Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLIED/MATERIALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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