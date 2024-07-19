"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $63,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 30,7%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший отчет Schlumberger за второй квартал показал, что выручка компании продолжает расти двузначными темпами год к году, а маржинальность по EBITDA увеличивается, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом выручка увеличивается во всех ключевых регионах, кроме Северной Америки, и на фоне перехода к более трудноизвлекаемым запасам и накопленного недоинвестирования в отрасли позитивная динамика может продолжиться. При этом Schlumberger имеет довольно невысокую оценку в 8,5 EV/EBITDA 2024E и предлагает неплохую по меркам сектора доходность дивидендов и байбэка около 4,4% по итогам текущего года".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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