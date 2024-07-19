"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать акции ВТБ с целью 50 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать акции ВТБ с целью 50 рублей за штуку на январь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 48%, сообщается в материале сервиса.

"Мы ожидаем негативную динамику акций ВТБ на горизонте шести месяцев. Это дает возможность сыграть на понижении сделкой в шорт. Потенциальная доходность может составить 48% на горизонте до шести месяцев", - пишут эксперты.

Аналитики сервиса указывают на ряд причин для потенциального падения акций ВТБ:

- Банк демонстрирует устойчивое снижение чистого процентного дохода, который выступает ядром банковского бизнеса, - с 53,6 млрд в январе 2024 года до 45,4 млрд рублей в мае 2024 года. Также наблюдается снижение чистой процентной маржи - с 2,3 до 1,9% за аналогичный период времени.

- Рост ключевой ставки Банка России может способствовать охлаждению деловой активности и дополнительному негативному влиянию на маржинальность деятельности банка. Ухудшение макроэкономического фона также может способствовать росту объемов просрочек и невозвратов по кредитам.

- Отсутствие четко прогнозируемой дивидендной политики. Последний раз банк платил дивиденды по итогам 2020 года.

- Есть риск того, что Россию могут внести в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это существенно ограничит операции по внешней торговле, которые являются специализацией банка.

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