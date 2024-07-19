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19 июля 2024 года 17:15
Курс рубля, скорее всего, останется у отметки 12 руб./юань до конца лета - УК" Первая"
Курс рубля, скорее всего, останется у отметок 12 руб./юань и 88 руб./$1 до конца лета, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. "На текущей неделе пониженная волатильность на валютном рынке сохранилась, рубль по отношению к юаню торговался вблизи отметки 12, - констатирует эксперт. - Позитивный фактор для курса российской валюты - это сохранение экспорта на высоком уровне благодаря росту цен на нефть и сокращению разницы между ценами Brent и Urals. Кроме того, поддержку оказало улучшение баланса доходов: чистый отток снизился до $6,5 млрд во втором квартале 2024 года. Увеличение вложений в финансовые активы, а также задержки в расчетах за экспорт частично компенсировали позитивное влияние снижения импорта и уменьшения чистого оттока доходов". По мнению аналитика, на следующей неделе рубль будут поддерживать предстоящее заседание ЦБ и возможное повышение ключевой процентной ставки с одновременным ужесточением риторики в отношении монетарной политики, а также налоговый период, который завершится в конце месяца. В его преддверии экспортёры будут усиленно продавать валютную выручку, чтобы погасить налоговые обязательства. До конца лета курс рубля, вероятно, будет находиться вблизи текущих уровней (около 88 руб./$1 и 12 руб./юань), полагает Федосов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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