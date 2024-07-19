Курс рубля, скорее всего, останется у отметки 12 руб./юань до конца лета - УК" Первая"

Курс рубля, скорее всего, останется у отметок 12 руб./юань и 88 руб./$1 до конца лета, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"На текущей неделе пониженная волатильность на валютном рынке сохранилась, рубль по отношению к юаню торговался вблизи отметки 12, - констатирует эксперт. - Позитивный фактор для курса российской валюты - это сохранение экспорта на высоком уровне благодаря росту цен на нефть и сокращению разницы между ценами Brent и Urals. Кроме того, поддержку оказало улучшение баланса доходов: чистый отток снизился до $6,5 млрд во втором квартале 2024 года. Увеличение вложений в финансовые активы, а также задержки в расчетах за экспорт частично компенсировали позитивное влияние снижения импорта и уменьшения чистого оттока доходов".

По мнению аналитика, на следующей неделе рубль будут поддерживать предстоящее заседание ЦБ и возможное повышение ключевой процентной ставки с одновременным ужесточением риторики в отношении монетарной политики, а также налоговый период, который завершится в конце месяца. В его преддверии экспортёры будут усиленно продавать валютную выручку, чтобы погасить налоговые обязательства.

До конца лета курс рубля, вероятно, будет находиться вблизи текущих уровней (около 88 руб./$1 и 12 руб./юань), полагает Федосов.

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