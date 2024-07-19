"Велес Капитал" повысил до "покупать" рекомендацию для акций "Северстали", сохранив целевую цену на уровне 1803 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"22 июля "Северсталь" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Мы ожидаем, что выручка компании во 2К24 составит 214,1 млрд руб., EBITDA - 62,1 млрд руб. с рентабельностью 29,0%, - пишет аналитик Василий Данилов. - Более низкий в сравнении с 1-м кварталом показатель рентабельности обусловлен консолидацией менее маржинального дистрибуционного бизнеса "А Групп", а также ремонтом доменной печи No5. Свободный денежный поток "Северстали" во 2-м квартале 2024 года, по нашей оценке, достигнет 26,2 млрд руб. В случае распределения 100% FCF квартальный дивиденд составит 31,3 руб. на акцию, при 130% FCF - 40,7 руб. на акцию. Мы подтверждаем целевую цену для бумаг "Северстали" на уровне 1803 руб. и меняем рекомендацию на "покупать".

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