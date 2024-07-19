"Финам" понизил рейтинг акций UnitedHealth до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций акций UnitedHealth Group с "покупать" до "держать" после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал текущего года, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $561,1 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги за последнюю неделю подскочили в цене на 13% на фоне энтузиазма игроков по поводу свежей отчетности компании. Финансовые результаты за 2К24 оказались лучше ожиданий, но бурная реакция игроков исчерпала "апсайд" акций UnitedHealth, которые теперь уже не выглядят фундаментально недооцененными: торгуются с премией в размере 2,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и P/S (NTM)", - указывает эксперт.

UnitedHealth Group - крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по величине выручки и одна из крупнейших в секторе здравоохранения.

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