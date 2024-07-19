Акции Газпрома остаются непривлекательными для среднесрочных покупок - "Цифра брокер"

Акции "Газпрома" остаются непривлекательными для среднесрочных покупок, высокие капитальные затраты будут оказывать давление на рентабельность эмитента, а в отношении реализации будущих проектов сохраняется неопределенность, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Реализация заключенного с Ираном 30-летнего контракта на поставку газа в объеме 300 млн куб. м в сутки (или 109 млрд куб. м в год) позволит "Газпрому" компенсировать 60-70% бывших европейских поставок газа (объем поставок концерна в Европу составлял 150-180 млрд куб. м в год в 2018-2021 гг.). Годовая стоимость контракта составляет от $10 до $12 млрд. Однако это потребует от эмитента $20 млрд инвестиций в инфраструктуру в Каспийском море, а выход поставок на полную мощность может занять более 10 лет. Таким образом, по-прежнему считаем инвестиционный кейс "Газпрома" непривлекательным в среднесрочной перспективе, поскольку высокие капитальные затраты будут оказывать давление на рентабельность, а в отношении реализации будущих проектов сохраняется неопределенность", - указывают эксперты в обзоре.

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