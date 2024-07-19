"Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку бумаг Fix Price

Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку в отношении перспектив котировок бумаг Fix Price на фоне неопределенных перспектив дивидендных выплат после переезда в Казахстан, продолжающегося снижения сопоставимого трафика и высоких темпов роста затрат на персонал, опережающих увеличение выручки, сообщается в обзоре аналитиков.

"Наш фаворит в ритейле по-прежнему X5 Retail Group, возобновление торгов акциями которого ожидается в сентябре-октябре текущего года", - отмечают эксперты.

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