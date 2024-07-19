ММК остается фаворитом среди сталеваров - "БКС МИ"

"Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") остается фаворитом среди сталеваров с фундаментальной точки зрения, отмечается в обзоре аналитиков "БКС МИ" ("БКС Мир инвестиций").

"ММК" выпустил операционные результаты за 2К24. Компания показала восстановление производства и продаж стали как на фоне сезонных факторов, так и завершения капитальных ремонтов оборудования, - пишут эксперты. - В целом результаты нейтральные: выпуск вырос на 14%, продажи - на 12% относительно предыдущего квартала на фоне завершения ремонтов и сезонного оживления спроса. С фундаментальной точки зрения "ММК" остается фаворитом среди сталеваров с учетом дисконта 15-20% против средних значений по мультипликатору Цена/Прибыль (Р/Е), хотя прогнозная дивдоходность на следующие 12 месяцев около 10% заметно ниже ключевой ставки ЦБ".

Аналитики подчеркивают, что "ММК" ожидает стабилизацию спроса в 3К24 вблизи среднемесячных значений 1П24. Среди сдерживающих факторов - рост процентных ставок и сворачивание льготной ипотеки. Восстановление автопрома и обрабатывающей промышленности может, по их мнению, отчасти сгладить негатив.

Стратеги "БКС МИ" сохраняют прогнозную цену акций "ММК" на уровне 80 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 52% с текущих уровней.

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