Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Alcoa до $35

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Alcoa с $33 до $35 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова.

"Результаты Alcoa за второй квартал оказались неожиданно сильными: прибыль на акцию составила $0,16, вдвое превысив консенсус FactSet на уровне $0,08, - отмечает эксперт. - При этом многие аналитики прогнозировали отрицательный результат. Выручка компании повысилась на 8,№% г/г, до $2,91 млрд, скорректированная EBITDA достигла $325 млн. Подтверждаем рекомендацию "держать" по акции Alcoa и повышаем таргет до $35 в связи с ростом цен на алюминий, способствующим увеличению маржи. Впрочем, уверенности в том, что ценовая динамика, наблюдавшаяся во втором квартале, продолжится, у нас нет. Конъюнктура на рынке алюминия выступает фактором поддержки для котировок компании".

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