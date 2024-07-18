"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Novabev с целевой ценой 6500 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Novabev Group с целевой ценой 6500 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на горизонте года 26%, а с учетом ожидаемых дивидендов - 38%, говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Последние три месяца бумаги ведущего производителя алкогольной продукции Novabev Group корректировались быстрее рынка, - пишет эксперт. - Мы считаем, что на текущих уровнях акции компании недооценены относительно их справедливой стоимости: с апрельских максимумов бумаги Novabev скорректировались на 17% на фоне снижения индекса Мосбиржи на 14% за аналогичный период. Текущая цена акций уже демонстрирует историческую недооценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA - в среднем на 28%. Кроме того, бумаги Novabev на данный момент торгуются со средним дисконтом около 15% по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E в сравнении с крупнейшими компаниями ритейл-сектора".

Аналитик выделяют следующие факторы роста акций компании:

- есть мощный драйвер роста в виде розничного сегмента;

- наблюдается устойчивый рост выручки и маржинальности бизнеса компании;

- щедрые и регулярные дивиденды.

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