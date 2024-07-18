Альфа-банк подтверждает прогноз повышения ставки ЦБР в июле до 18%

Альфа-банк подтверждает прогноз повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% на заседании 26 июля, сообщается в обзоре.

"Как сообщил Росстат, инфляция за 9-15 июля замедлилась до 0,11% н/н с 0,27% неделей ранее; по состоянию на 15 июля рост цен составил 0,88% с начала месяца, или 9,21% г/г, - отмечают экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Замедление инфляции наблюдалось во всех сегментах. В непродовольственном сегменте рост цен замедлился почти в 2 раза - с 0,23% н/н до 0,12% н/н, однако цены на бензин все еще растут достаточно высокими темпами, несмотря на некоторое охлаждение - за 9-15 июля цены на бензин выросли на 0,53% н/н после 0,61% неделе ранее. В итоге, динамика общего показателя инфляции соответствует нашим ожиданиям, и мы сохраняем свой прогноз роста ставки на июльском заседании до 18%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.