"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях "Норникеля" против "шорта" в акциях "АЛРОСА", открытую 28 мая 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Закрываем парную идею, которая с момента открытия показала доходность 4,3%, или 2,6% с учетом фондирования. На момент открытия идеи "Норникель" торговался с неоправданным дисконтом 26% против "АЛРОСА", а теперь предлагает премию 13%. Недавняя ставка на восстановление цен на металлы не реализовалась. Текущая премия "Норникеля" к "АЛРОСА" выше справедливых значений - 15-35% к средним значениям", - отмечают аналитики.

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