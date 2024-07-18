Потенциал роста котировок акций РусАгро составляет 14% на горизонте 12 месяцев - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций "РусАгро" составляет 14% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

Эксперты рекомендуют покупать "РусАгро" с целевой ценой на уровне 1700 рублей за расписку.

"На прошлой неделе правительство включило "РусАгро" в список экономически значимых организаций, - напоминают аналитики. - Такие компании должны иметь регистрацию в России. Согласно дивидендной политике, "РусАгро" готов платить акционерам от 50% чистой прибыли. Сейчас менеджмент делает все, чтобы вернуться к распределению доходов инвесторам. Вопрос выплаты дивидендов за пропущенные периоды пока обсуждается".

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