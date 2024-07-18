Freedom Finance Global повысил целевую цену бумаг TSMC до $200

Freedom Finance Global повысил целевую цену ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) со $150 до $200 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Компания представила квартальные результаты, которые оказались лучше ожиданий инвесторов, как и гайденс на этот квартал, на фоне сильного импульса в сегменте дата-центров и премиальных ИИ-смартфонов, - пишет эксперт. - В результате были повышены финансовые прогнозы на 2024 год. Комментарии менеджмента относительно перспектив ближайшие годы указывают на более значительное увеличение объемов бизнеса, чем ожидалось ранее. Предложение компании все еще отстает от объема спроса несмотря на агрессивное наращивание CAPEX. В сегменте advanced packaging компания не может угнаться за ростом рынка, даже с учетом объемных инвестиций и привлечения производственных партнеров; баланс спроса и предложения наступит лишь в 2025-2026 гг. Очевидно, сохраняется тенденция к улучшению рентабельности бизнеса благодаря эффективной работе команды TSMC по оптимизации затрат и более активному заполнению производственных мощностей. Реализация международных проектов идет по плану".

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