ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% на июльском заседании - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% на заседании 26 июля, полагают аналитики Райффайзенбанка.

По их оценкам, основанным на данных Росстата, недельная инфляция (с 9 по 15 июля) составила 8,66% г/г. Это немного ниже уровней предыдущей недели (со 2 по 8 июля мы оценивали ее в 8,73% г/г).

"Впрочем, говорить об устойчивом замедлении, на наш взгляд, преждевременно - удорожание все еще активно происходит в ключевых позициях, - указывают эксперты. - В частности, недельные темпы роста цен на бензин в последние недели остаются крайне высокими 0,5-0,6% н/н - последний раз также активно бензин дорожал в августе 2023 года. Впрочем, вероятно, эту ситуацию удастся купировать в той или иной мере - ФАС по поручению Правительства уже занимается этим вопросом, пытаясь не допустить удорожания бензина выше темпов инфляции".

Для ЦБ устойчивая инфляция выше 8% - несомненный сигнал к ужесточению политики на ближайшем заседании, уверены в Райффайзенбанке. Также в копилку аргументов за повышение ключевой ставки, по мнению экспертов, можно отнести и продолжающийся рост инфляционных ожиданий населения - опубликованные вчера результаты опроса ИНФОМ указывают на рост ожидаемой населением через год инфляции до 12,4% в июле против 11,9% в июне. Наконец, в риторике регулятора продолжают отсутствовать мягкие сигналы.

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