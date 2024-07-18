S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5540-5620п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5540-5620 пунктов в течение торговой сессии четверга при высокой волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет высокой. Фьючерсы демонстрируют умеренный рост и указывают на возможность отскока, но сентимент инвесторов в отношении бигтехов может остаться слабым, - прогнозирует эксперт. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5540-5620 пунктов (от -0,9% до +0,6% относительно уровня вчерашнего закрытия). S&P 500 начал коррекцию от исторического максимума. Ранее мы предупреждали, что рынку необходима пауза для снятия состояния перекупленности по индикатору RSI. Теперь он демонстрирует явную дивергенцию, которая считается "медвежьим" сигналом. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 20-дневной скользящей средней - около 5540 пунктов".

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