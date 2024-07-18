Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ в июле на 1-2 п.п. - "Ренессанс Банк"

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 26 июля на 1-2 п.п., считает начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев.

"Текущая динамика по инфляции не предполагает скорого перехода к снижению ставки, - отмечает эксперт. - Несмотря на замедление ее темпов в июне на 10 б.п. относительно майского показателя ( в июне индекс ИПЦ вырос на 0,64%), повышение тарифов ЖКХ с 1 июля привело к росту потребительских цен за первые 8 дней текущего месяца на 0,77%. Также сохраняется влияние низкой безработицы - по состоянию на конец мая ее уровень составлял 2,6%. В условиях дефицита кадров предприятия вынуждены либо повышать сотрудникам зарплату, что через повышенные издержек бизнеса переносится на цены, либо сокращать объемы выпускаемой продукции, что, в свою очередь, снижает предложение товаров и конвертируется в рост цен".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.