"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 64,3 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 64,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,09%, стоп-приказ: 50 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 11 июля компания опубликовала операционные результаты за июнь: объем перевозок увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн пассажиров; пассажирооборот увеличился на 22,0%, предельный пассажирооборот - на 17,2% авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 млн пассажиров, это на 20,5% больше по сравнению с июнем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 27,0%.

"С технической точки зрения котировки отскочили от уровня поддержки. Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21", - указывают в "Финаме".

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