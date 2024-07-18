"БКС МИ" повысил оценку акций Мосэнерго до "позитивная"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций "Мосэнерго" с "нейтральная" до "позитивная", сохранив прогнозную стоимость на уровне 4,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"С конца июня, когда мы последний раз писали о компании, ее бумаги упали в цене на 20%. Одна из причин - прошла дивидендная отсечка. Однако за это время рост стоимости компании компенсировал выплату дивидендов (0,16 руб. на акцию), поэтому сохраняем целевую цену на уровне 4,10 руб. на двенадцать месяцев. На наш взгляд, бумага сейчас недооценена (эмитент - прибыльная компания) и выглядит привлекательно. Потенциал роста - до 61%", - пишут эксперты.

Среди возможных рисков аналитики отмечают капзатраты, дивидендную политику, цены на электроэнергию. Также обращается внимание, что "Мосэнерго" не публикует отчетность, что ухудшает корпоративную ситуацию.

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