"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной стоимостью на уровне 71,7 рубля за штуку на фоне представленных эмитентом нейтральных операционных результатов за второй квартал текущего года, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

"Незначительное снижение выплавки стали и продаж стальной продукции обусловлено ремонтами, при этом мы отмечаем рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью, - указывает эксперт. - В 3К24 "ММК" ожидает стабилизацию спроса на внутреннем рынке на уровне второго квартала. В качестве основного сдерживающего фактора выделяется снижение активности в строительном секторе, замедляющегося вследствие высоких процентных ставок и окончания программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. В то же время эмитент отмечает положительную динамику потребления стали со стороны автомобилестроения и обрабатывающего сектора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.