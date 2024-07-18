"БКС МИ" понизил прогнозную цену "префов" Транснефти до 2000 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" на 9%, с 2200 до 2000 рублей за штуку, на горизонте года после закрытия реестра под дивиденды, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Финальные дивиденды за 2023 год составили 177,2 рубля на акцию с доходностью около 12% на закрытие торгов в среду. Ожидаем, что "префы" подешевеют примерено на размер дивидендов. Сохраняем позитивный" взгляд на бумагу с учетом избыточной доходности в 30%. "Префы" торгуются с 2024п/2025п P/E 3,7x с дисконтом 25% к 10-летнему среднему", - отмечают аналитики.

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