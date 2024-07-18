Ставка ЦБР, вероятно, будет повышена до 18% на заседании 26 июля 2024г - ПСБ

Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года и сохранится на указанном уровне до первого квартала 2025 года, в котором может начаться ее медленное снижение, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

ЦБ подвел итоги очередного опроса экспертов относительно макроэкономических перспектив. Результаты опроса регулятор использует в качестве одного из индикаторов ожиданий по инфляции и экономической конъюнктуре, на которые опирается при принятии решений по ключевой ставке, отмечают эксперты.

"Новый опрос показал сильное ухудшение ожиданий по инфляции на 2024 год и заметное повышение прогнозной траектории ключевой ставки. Консенсус по инфляции на 2024 год (6,5% г/г на конец года) совпал с нашими оценками. Но мы более консервативны в оценках инфляции на 2025 год. Соответственно, прогнозная траектория ключевой ставки в 2025-2026 годах у нас выше, чем предполагает консенсус, - пишут аналитики в обзоре. - История наших соседей, которые столкнулись с высокой инфляцией раньше (Казахстан, Турция и др.), указывает на высокую вероятность длительной борьбы с проблемой (более двух лет), так что консервативный подход оправдан. Кроме того, ожидания дальнейшего роста реального ВВП, постоянное улучшение прогноза по его траектории и сохранение геополитического давления не позволяют скептически относиться к инфляционным рискам. Сильное повышение консенсуса по траектории ключевой ставки может несколько успокоить Банк России и ограничить жесткость его сигнала. Полагаем, ключевая ставка 26 июля будет повышена до 18% и сохранится на этом уровне до первого квартала 2025 года, в котором может начаться ее медленное снижение".

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