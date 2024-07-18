ЛСР - интересная дивидендная "фишка" - ПСБ

Бумаги "ЛСР" привлекательны для долгосрочных вложений, ставка на дивиденды, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Операционные результаты эмитента оцениваем нейтрально. Спад по "квадратам" связан с тем, что застройщик наращивает присутствие в Москве (рост жилищного портфеля на июнь 44% г/г), ослабляя концентрацию на основном регионе - Санкт-Петербург. Ставка на маржинальность столичного региона позволяет обеспечить рост денежных продаж, однако сужение льготных программ и высокая ключевая ставка заставляют более консервативно взглянуть на финпоказатели по итогам всего 2024 года, - указывают эксперты. - Мы ожидаем сокращение годовой прибыли девелопера на 15-20% г/г. Несмотря на это, компания остается интересна с точки зрения дивидендов: по результатам 2023 года было выплачено 100 рублей на акцию. По итогам текущего года ожидаем выплату дивидендов на уровне 85-100 рублей (дивдоходность - около 12-14%). В связи с этим считаем бумаги "ЛСР" инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе".

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