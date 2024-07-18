"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую топ-идею "Лонг в акциях Сбербанка", открытую 5 февраля 2024 года, и зафиксировал доходность 13% с момента открытия (18% против рынка), сообщается в комментарии аналитиков.

"Рекордный дивиденд за 2023 год (33,3 руб. на акцию, 50% по МСФО) поддержал акции эмитента, но коррекция оказала давление на бумагу и сдержала позитивную переоценку", - отмечают эксперты инвесткомпании.

При этом "БКС МИ" сохраняет в целом позитивный взгляд на бумаги Сбербанка. Прибыль за I квартал 2024 года по МСФО выросла на 11% г/г при рентабельности ROE 24%. Менеджмент по-прежнему ждет ROE выше 22% в 2024 году, отмечают аналитики. Оценка: P/E 2024п 4,3х P/BV 2024п 0,9x - привлекательно.

Отмечают эксперты инвесткомпании и возможные риски: макроэкономика и геополитическая ситуация. Нахождение банка под санкциями несет средние риски для бизнес-модели.

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