"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной стоимостью на уровне 72 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"По мультипликаторам бумаги торгуются дешево, а дивидендная доходность в следующие двенадцать месяцев может превысить 10%", - указывают эксперты.

"Производитель стали опубликовал хорошие операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Рост производства стали и продаж товарной металлопродукции во втором квартале обусловлен завершением проводимых ранее ремонтов на производственных объектах. Также "ММК" увеличил долю продаж премиальной продукции до 45,8% (38,5% кварталом ранее), что окажет положительный эффект на выручку и маржинальность во втором квартале текущего года. Финансовый отчет эмитент планирует опубликовать до конца июля", - отмечают аналитики.

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