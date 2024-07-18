Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- третий пленум ЦК Компартии КНР;

- заседание ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция регулятора;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июль;

- число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- акции "Совкомфлота" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- квартальные результаты Netflix Inc., DR Horton, KeyCorp.

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