"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "Лонг в акциях ВТБ", открытую 14 февраля 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции, несмотря на ряд позитивных событий (менеджмент эмитента намекнул на возможный дивидендный сюрприз; рентабельность 25% ROE за 5М24 по МСФО; ожидания рекордной прибыли в 2024 году; обратный сплит акций; оценка: P/E 1,3х ''24п, P/BV 0,3x ''24п - высокий дисконт к аналогам), потеряли в цене 22,8% с момента открытия идеи (минус 17% против рынка). Сказались общая коррекция и более жесткая, чем ожидалось, монетарная политика ЦБ РФ", - указывают эксперты.

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