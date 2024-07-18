Цена нефти, вероятно, будет тяготеть к уровню $90/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent пока продолжат удерживаться в диапазоне $85-90 за баррель, тяготея скорее к его верхней границе ввиду крепкого фундаментала, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы по-прежнему не видим сильных рисков по спросу в развитых странах и Азии, и, как следствие, по нефтяному рынку", - отмечает эксперт в комментарии.

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