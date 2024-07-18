Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2900-2965п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2900-2965 пунктов на торгах в четверг, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В качестве поддержки могут выступить бумаги Сбербанка, которые по-прежнему сильно перепроданы, однако в целом картина по рынку немного ухудшилась. Вполне вероятно, что можем вновь увидеть индекс на отметке 2900 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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