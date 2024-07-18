Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson

Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций американского производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $176 за штуку на фоне вышедшей отчетности за второй квартал текущего года и прогнозов менеджмента эмитента, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

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