"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг ЛСР

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок бумаг ПАО "Группа ЛСР", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за второй квартал 2024 года: общий объем продаж вырос на 1% г/г, несмотря на увеличение базы внутри года и слабые результаты за 1К24. Считаем, что ажиотажный спрос на фоне сворачивания программы льготного ипотечного кредитования катализировал продажи. Стоимость квадратного метра сохраняет рост на фоне общего увеличения цен и роста доли Московского региона. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции девелопера ввиду ожиданий падения продаж во втором полугодии текущего года", - указывают эксперты.

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