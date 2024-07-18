Доходности ОФЗ еще долго останутся на рекордно высоком уровне - Freedom Finance Global

Доходности государственных рублевых облигаций еще долго останутся на рекордно высоком уровне, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс государственных облигаций России (RGBI) опустился до 102,97 пункта, минимального значения с 21 марта 2022 года, на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, констатирует эксперт. Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду впервые за всю историю наблюдений с 2012 года составили 16,43% годовых.

"На российском долговом рынке продолжается распродажа ОФЗ, так как инвесторы ждут возможности купить их еще дешевле после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании 26 июля. На это также косвенно указывает тот факт, что аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025 в среду не состоялись в связи с отсутствием заявок, - пишет Чернов в обзоре инвесткомпании. - Ниже текущего уровня в последний раз индекс RGBI опускался в марте 2022 года, когда регулятор повысил ставку сразу до заградительных 20% годовых. На предстоящем заседании ее могут и не повысить сразу до этого значения, но даже сохранение 17-18% в течение длительного периода не позволит индексу RGBI развернуться вверх, то есть доходности ОФЗ еще долго останутся на рекордно высоком уровне".

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