Повышение ставки ЦБР до 18% может оказаться достаточным во 2П24 - УК "Первая"

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых на июльском заседании может оказаться достаточным во 2П24, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Сейчас внимание инвесторов постепенно смещается в сторону заседания Банка России 26 июля. В базовом сценарии мы предполагаем, что регулятор повысит ключевую ставку до 18%. Однако не исключено, что ЦБ будет обсуждать целесообразность увеличения ключевой ставки более чем на 200 б.п., что может стать предметом острой дискуссии на заседании", - прогнозирует эксперт.

Риторика при этом, по мнению Федосова, будет максимально жесткой: регулятор сообщит о возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании, а также о необходимости значительно более длительного периода сохранения жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее.

"Безусловно, будут пересмотрены кратко- и среднесрочные прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ВВП. Вероятно, в ходе дискуссии будут обсуждаться варианты и более существенного повышения ключевой ставки, о чем регулятор сообщит на пресс-конференции, а также затем в резюме обсуждения ключевой ставки. Повышение ключевой ставки до 18% может оказаться достаточным, так как во втором полугодии могут начать действовать дезинфляционные факторы, в том числе отмена льгот по ипотеке и снижение темпов роста заработанных плат", - отмечает эксперт.

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