Сбербанк, ТКС и БСПБ - фавориты финансового сектора во 2П24 - Альфа-банк

Сбербанк, "ТКС Холдинг" и банк "Санкт-Петербург" - фавориты финансового сектора во 2П24, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка.

"Акции Сбербанка опередили рынок с начала года и по-прежнему не выглядят перегретыми с точки зрения оценки, даже с поправкой на текущий уровень процентных ставок, - пишут эксперты. - Продолжающийся рост кредитования и по-прежнему высокие реальные процентные ставки позволят банку демонстрировать ROE выше исторических уровней и ежегодно наращивать дивидендные выплаты. Выделение части заблокированных активов во 2П24 может стать серьезным дополнительным катализатором для акций банка".

Акции ТКС после редомициляции находятся под давлением - на взгляд аналитиков, рынок преувеличивает риски, связанные с консолидацией Росбанка. Банк занимает лидирующие позиции среди публичных конкурентов по темпам роста бизнеса и ROE. В Альфа-банке считают текущие уровни привлекательными для входа в акции на средне- и долгосрочную перспективу.

"Мы считаем, что банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024П покажет рекордный уровень прибыли благодаря плавающим ставкам (80% в сегменте юрлиц), а также устойчивой и дешевой базе фондирования, - пишут далее стратеги. - Таким образом, ожидаемое повышение ставки ЦБ в июле может стать положительным катализатором для акций БСПБ. Прибыль Совкомбанка, напротив, может снизиться на фоне более высоких, чем ожидалось, процентных ставок, что негативно влияет на маржу розничного бизнеса и портфель ценных бумаг. Тем не менее, в 2025-026гг при предполагаемом развороте процентных ставок банк способен показать опережающую динамику, особенно с учетом усиления розничного сегмента недавним приобретением Хоум Банка, а также сильных позиций банка в автокредитовании (самый быстрорастущий сегмент рынка). В то же время, среди краткосрочных катализаторов - возможное включение акций Совкомбанка в индекс Мосбиржи до конца 2024 года. Поэтому мы сохраняем позитивный взгляд на кейс Совкомбанка на средне- и долгосрочную перспективу".

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