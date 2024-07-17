"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи" с ожидаемой доходностью 15% к середине сентября 2024 года, сообщается в обзоре.

"Эмитент извлекает выгоду из высоких процентных ставок, и более жесткая монетарная политика поддерживает доходы компании. Кроме того, бизнес устойчив за счет диверсификации в различных сегментах рынка, - указывают аналитики. - Акции "Московской биржи" торгуются с P/E 2024п 7,3х, EV /EBITDA 2024п 4,6x - привлекательный уровень".

К возможным рискам эксперты относят макроэкономику и геополитическую ситуацию. Также они отмечают, что эмитент находится под санкциями, что несет средние риски для бизнес-модели.

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