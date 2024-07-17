Цена на золото может оказаться в диапазоне $2500-2600/унц. к концу 2024г - "Финам"

Котировки золота могут оказаться в диапазоне $2500-2600 за тройскую унцию ближе к концу текущего года, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы полагаем, что цена на золото может продолжить рост. Ключевой вопрос - на каком временном отрезке этот рост будет сохраняться. Сейчас цены на драгметалл выглядят несколько перекупленными. но в среднесрочной перспективе, считаем, что ближе к концу 2024 года котировки золота могут оказаться в диапазоне $2500-2600 за тройскую унцию. Однако Всемирный золотой совет (WGC), оценивая ситуацию с движением цены на золото за 1П24, скорее склоняется к сценарию определенной консолидации цены на краткосрочной перспективе, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Технически золото торгуется сильно, поскольку состоялся пробой недавнего ценового максимума года ($2450/унция). Тренд наверх ускорился, соответственно, краткосрочно повышение цен может быть продолжено и следующей целью роста может стать отметка $2530/унцию. Кластер поддержки сместился в диапазон $2430-2450/унцию".

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